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تعرف على مواقيت الصلاة في اليوم الأول من رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر موقع تقويم أم القرى مواقيت الصلاة في كافة المدن السعودية في اليوم الأول من رمضان.
وجاءت مواقيت الصلاة في كافة مدن المملكة كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:25
|05:47
|12:18
|03:38
|06:48
|08:48
|المدينة المنورة
|04:19
|05:43
|12:19
|03:45
|06:54
|08:54
|الرياض
|03:50
|05:14
|11:50
|03:17
|06:26
|08:26
|بريدة
|03:57
|05:23
|12:01
|03:31
|06:39
|08:39
|الدمام
|03:32
|04:58
|11:37
|03:07
|06:15
|08:15
|أبها
|04:21
|05:40
|12:07
|03:20
|06:33
|08:33
|تبوك
|04:21
|05:49
|12:31
|04:05
|07:12
|09:12
|حائل
|04:03
|05:30
|12:10
|03:43
|06:50
|08:50
|عرعر
|03:55
|05:27
|12:13
|03:52
|06:58
|08:58
|جازان
|04:23
|05:42
|12:07
|03:16
|06:31
|08:31
|نجران
|04:16
|05:34
|12:00
|03:11
|06:26
|08:26
|الباحة
|04:21
|05:42
|12:11
|03:28
|06:40
|08:40
|سكاكا
|04:02
|05:32
|12:16
|03:53
|07:00
|09:
ويتضح من الجدول السابق اختلاف مواقيت الصلاة بشكل واضح بين مدن المملكة، ففي الوقت الذي يكون فيه موعد أذان المغرب في سكاكا في تمام الساعة السابعة، يكون فيه أذان المغرب في الدمام عند الساعة 6.15 دقيقة.
وكانت المحكمة العليا أعلنت أمس الأحد أن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة لجان الترائي.
وكانت الحسابات الفلكية أكّدت أن بداية شهر رمضان المبارك هذا العام ستكون يوم السادس من مايو فيما تبلغ عدة الشهر الكريم 29 يوماً.
وتختلف مواقيت الصلاة في المدن السعودية بحسب الموقع الجغرافي فيما تختلف عدد ساعات الصوم بين الدول المملكة وغيرها من الدول العربية والأجنبية بحسب الإقليم الجغرافي والموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض.
وتتراوح ساعات الصوم في المملكة ودول الخليج حول معدل 14.20 ساعة تختلف هذه المدة من بلد لبلد حيث يصوم المسلمون في الجزائر أطول ساعات الصوم بمعدل 16.30 ساعة تقريباً فيما يصوم المسلمون في الصومال أقل عدد ساعات بمعدل 13.30 ساعة.
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