موعد أذان الفجر في المدينة ثاني أيام رمضان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

يُرفع أذان الفجر في المدينة المنورة في اليوم الثاني من رمضان عند الساعة 04:18 صباحاً فيما تشرق شمس يوم غد الثلاثاء بإذن ربها عند الساعة 05:43 صباحاً.

ويرفع أذان الظهر غداً الثلاثاء الثاني من رمضان عند الساعة 12:18 م ويُؤذن لصلاة العصر عند الساعة 03:45 م فيما يكون موعد أذان المغرب الثاني من رمضان عند الساعة 06:54 م ويكون أذان العشاء عند الساعة 08:24 من مساء الثلاثاء.

وكان أذان الفجر الأول من رمضان في المدينة المنورة رُفع اليوم عند الساعة 04:19 صباحاً فيما أشرقت الشمس في تمام الساعة 05:44 صباحاً.

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وتمّ رفع أذان الظهر عند الساعة 12:18 م فيما سيُرفع أذان العصر الساعة 03:45 م ويكون أذان المغرب عند الساعة 06:53 مساء فيما يؤذن لصلاة العشاء عند الساعة 08:23 مساء بتوقيت المدينة المنورة.

وكانت المحكمة العليا أعلنت أمس الأحد أن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال بواسطة لجان الترائي.

وكانت الحسابات الفلكية أكّدت أن بداية شهر رمضان المبارك هذا العام ستكون يوم السادس من مايو فيما تبلغ عدة الشهر الكريم 29 يوماً.

وتختلف مواقيت الصلاة في المدن السعودية بحسب الموقع الجغرافي فيما تختلف عدد ساعات الصوم بين الدول المملكة وغيرها من الدول العربية والأجنبية بحسب الإقليم الجغرافي والموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض.

وتتراوح ساعات الصوم في المملكة ودول الخليج حول معدل 14.20 ساعة تختلف هذه المدة من بلد لبلد حيث يصوم المسلمون في الجزائر أطول ساعات الصوم بمعدل 16.30 ساعة تقريباً فيما يصوم المسلمون في الصومال أقل عدد ساعات بمعدل 13.30 ساعة.