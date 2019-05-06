صور.. إغلاق أغلب التقاطعات المُسببة للزحام في صامطة

2019-05-06

تشهد الأسواق الداخلية بمحافظة صامطة بجازان ازدحاماً كبيراً منذ بداية منتصف الشهر الماضي وذلك بسبب شهر رمضان المبارك والاستعداد له.

وفي تصريحات خاصة لـ “متابعات الخليج 365” تحدث فهد مرير قائلاً: إن هذه إغلاق التقاطعات الصغيرة في وسط المحافظة أمر مهم، وذلك من أجل التخفيف الضغط الناتج عن ازدحام السيارات وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين وخاصة وقت الدوران والرجوع إلى السوق الداخلي.

بدوره بيّن حسن حملي: أن وضع هذه الخطة من قبل إدارة المرور تنظم السير، وتُساعد على فك الزحام، وخاصة في الطرق الرئيسية وبوضع حواجز بشكل مؤقت وخاصة في شهر رمضان ومواسم العيد.

فيما بيّن خالد حمدي قائلاً: إن ظاهرة اصطفاف السيارات في طوابير عديدة وطويلة تسبب زحاماً كبيراً إضافة إلى أن أغلب الشوارع الداخلية لمحافظة صامطة ضيقة وذات مساحة صغيرة جداً، الأمر الذي سبب اختناق لحركة المركبات.

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فيما طالب الأهالي عبر “متابعات الخليج 365” من المقيمين ومرتادي الأسواق الداخلية بعدم الدخول إلى هذه الأماكن إلا لحالة الضرورة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.