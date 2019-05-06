“مدني الباحة” يحذر من حوادث المطبخ خلال شهر رمضان المبارك

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365- عايض ال ركبان

هنأت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين بشهر رمضان الكريم، داعية الله أن يوفق الجميع فيه إلى صالح الأعمال.

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وناشدت جميع الأخوة والأخوات، إلى أخذ الحيطة والحذر في هذا الشهر، قائلة إنه في هذا الشهر كثيرًا ما ترتفع فيه نسبة الحوادث المنزليه وبالذات الحوادث التي تكون في المطبخ نتيجة لزيادة استخدام الزيوت في عملية الطهي.

وأهاب “مدني الباحة”، بربات البيوت إلى أخذ الحيطة عند استعمال الزيوت والدهون، مؤكدًا أن تعرضها للحرارة الزائدة يتسبب في إشعالها مشددًا على صيانة وتنظيف الفرن والمواقد بشكل منتظم لما لها من أهمية بالغة حيث إن تراكم الدهون والزيوت على سطح الموقد تعد وقود جاهزة للحريق.

وشددت على أهمية استخدام ساعة التوقيق عند الطبخ لتفادي نسيان الطعام على النار، وضرورة وجود مطفئة الحريق في المطبخ ووضعها في المكان المناسب والوصول إليها بسهولة عند الحاجة مع معرفة استخدامها والتأكد من صلاحيتها.