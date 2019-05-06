إغلاق 699 منشأة غذائية بمكة لعدم استيفاء الشروط الصحية المطلوبة

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365- محمد السويهري

كثّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بالإدارة العامة لصحة البيئة جولاتها الميدانية الرقابيّة على المنشآت الغذائية بمكة المكرمة للارتقاء بمستوى الصحة العامة وتقديم غِذاء صحي آمن، إنفاذًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بضرورة تكثِيف الحملات التصحيحية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالعاصمة المقدسة.

وكشفت الأمانة مؤخرًا عن زيارة 8318 منشأة غذائية شملت عددًا من المطاعم و المحلات والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة و الأكشاك، وتم التركيز على مطاعم المأكولات و المشروبات الشعبيّة، إضافةً إلى زيارة المراكز التجارية و الأسواق ومطاعم الفنادق.

من جانبهِ أوضح مدير عام صحة البيئة الطبيب بشير مصطفى أبو النجم، بأن الجولات التفتيشية الأخيرة شارك فيها 120 مراقبًا صحيًا من الأمانة، مبينًا بأنه تم إغلاق 699 منشأة لعدم استيفاءِ الشروط الصحيةِ المطلوبة، فيما جرى إنذار 1698 منشأة لتصحيحِ أوضاعها بشكلٍ عاجل.