الان تتابع الخطوط السعودية تعتذر عن تأخر رحلاتها بمطار الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 قدمت الخطوط السعودية، اعتذارًا لضيوفها الذين تأثرت رحلاتهم بالصعوبات التشغلية التي واكبت حركة السفر الكثيفة هذه الأيام. وأكدت أن كافة القطاعات التشغيلية تبذل قصارى جهودها وتعمل على مدار الساعة لمعالجة تلك الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة للضيوف الكرام.

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