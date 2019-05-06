“الجوازات” تُنهي إجراءات أكثر من 11.7 مليون معتمر عبر منافذ المملكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

كشفت المديرية العامة للجوازات، أن عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ الدولية (البرية والجوية والبحرية) لأداء مناسك العمرة منذ بداية موسم العمرة بتاريخ 1440/1/1هـ وحتى تاريخ 1440/8/30هـ، قد بلغ 6.151.944 معتمرًا فيما بلغ عدد المعتمرين المغادرين للمملكة خلال نفس الفترة بعد آداء مناسكهم 5.602.027 معتمرًا، مشيرة إلى أن إجمالي القادمين والمغادرين بلغ 11.753.971 معتمراً.

وأكدت “الجوازات”، أن إداراتها في المنافذ البرية والبحرية والجوية على جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة في شهر رمضان المبارك، حيث أعدت المديرية خطة عمل متكاملة لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر جميع منافذ المملكة الدولية وخدمتهم على أكمل وجه.

كما أكملت استعدادها منذ وقت مبكر، وذلك بتطبيق خطتها السنوية، وتسخير كل الإمكانيات لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير، حيث تم تجهيز مواقع الجوازات في المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات وبالأجهزة التقنية الحديثة وتسريع إنهاء إجراءاتهم عبر منطقة الجوازات بكل يسر وسهولة.