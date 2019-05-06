مواقيت الصلاة في الرياض وجدة والمدينة المنورة اليوم 1 من رمضان 1440

مع دخول شهر رمضان المبارك يعى جميع المسلمون إلى معرفة أوقات الصلاة والإمساك في جميع الدول العربية وفي هذه المقال سنوافيكم بمواقيت الصلاة في مناطق من السعودية لليوم الأول من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في الرياض

موعد أذان الفجر عند 3:30 بتوقيت مكة المكرمة

الشروق عند الخامسة وزالربع بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان الظهر عند 11:50 بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان العصر عند 15:17 بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان المغرب عند 18:25 بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان العشاء عند 19:55 بتوقيت مكة المكرمة

مواقيت الصلاة في مدينة جدة:

موعد أذان الفجر في جدة على تمام الساعة4:27بتوقيت مكة المكرمة

موعد الشروق في مدينة جدة على تمام الساعة الخامسة وتسع وأربعين دقيقة

موعد أذان الظهر في مدينة جدة على تمام الساعة 12:20 بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان العصر في مدينة جدة في 15:40 بتوقيت مكة الكرمة

موعد أذان العصر عند الساعة 18:50 بتوقيت مكة الكرمة

موعد أذان العشاء في مدينة جدة على تمام 20:20 بتوقيت مكة المكرمة

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة:

موعد اذان الفجر في المدينة المنورة على تمام الساعة16:19بتوقت مكة المكرمة

موعد الشروق في المدينة المنورة على تمام الساعة5:44 بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان الظهر في المدينة المنورة في 12:18 بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان العصر في المدينة المنورة على تمام الساعة 15:45بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان المغرب في المدينة المنورة على تمام الساعة18:53 بتوقيت مكة المكرمة

موعد أذان العشاء في المدينة المنورة 20:23 بتوقيت مكة المكرمة

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