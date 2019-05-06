شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية»: زيادة كميات المياه المحلاة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أتمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ وأكملت استعداداتها لتوفير المياه المحلاة للمعتمرين والزوار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. أتمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ وأكملت استعداداتها لتوفير المياه المحلاة للمعتمرين والزوار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. و بلغت كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة مكة المكرمة خلال موسم رمضان حوالي 2.7 مليون متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى 27% مقارنة بالموسم الماضي، كما تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة المدينة المنورة خلال موسم رمضان حوالي 850.000 متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى 36% مقارنة بالموسم الماضي.وأوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي جاهزية التحلية للإيفاء بتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال شهر رمضان المبارك، والاستعداد منذ وقت مبكر لتحقيق ذلك عبر الخطط المدروسة لزيادة الإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة، لافتاً إلى سعي منسوبي المؤسسة لبذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، مضيفاً معاليه أن التحلية رفعت استعداداتها لتأمين المياه في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواكبة الارتفاع الملموس في الطلب على المياه خلال هذا الشهر، واستعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمن – بمشيئة الله – استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، تضمنت رفع جاهزية فريق العمل سواءً كان في المحطات أو في أنظمة نقل المياه في المناطق المشار إليها، ورفع كميات المياه لهذا العام -بفضل من الله- عن العام الماضي، وذلك في سياق خطط نجاح كافة محطات التحلية في جميع المناطق لشهر رمضان المبارك، والتي تجيء تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة



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