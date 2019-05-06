شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع»: توفر وظائف شاغرة بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة المستثناة من المسابقة في جميع مناطق المملكة على سلم الموظفين العام وبند العمال، بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه على الراغبين بالتقدم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ( [email protected] ). علماً أن آخر يوم للتقديم بتاريخ 1440/09/12هـ.