شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 15:37

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود، وسيصلى عليها اليوم (الاثنين)، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.