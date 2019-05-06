شكرا لقرائتكم المملكة تدين هجوماً إرهابياً استهدف مقراً للشرطة الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 6 مايو 2019 - اخر تحديث في 6 مايو 2019 / 15:28

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في مدينة بل خمري شمال أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.