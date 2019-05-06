شكرا لقرائتكم عاهل البحرين يهنئ الملك سلمان بشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 22 ساعة في 5 مايو 2019 - اخر تحديث في 5 مايو 2019 / 21:38
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم (الأحد)، من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لعاهل البحرين على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال .
كانت هذه تفاصيل خبر عاهل البحرين يهنئ الملك سلمان بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.