عيار 18 يسجل 116.02 ريال | تعرف على سعر الذهب اليوم الاثنين ٦ مايو ٢٠١٩ في المملكة العربية السعودية...

الذهب من أهم ما يتطلع عليها الكثير من الناس، لمتابعتها ومتابعة أسعارها ، حيث أنها تختلف من يوم لأخر ومن وقت لآخر، وحرصاً منا في موقعنا “عرب نيوز” قمنا بإعداد تلك التقرير، لمساعدتكم على المعرفة الدقيقة بأسعار الذهب اليوم الأثنين أول أيام الشهر الكريم في السعودية ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

تحتوي المقالة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الدينار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي، كما يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في الكويت، وتحتوي أيضا ًعلي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت في الأيام السابقة في السوق السعودي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت المملكة.

حيث شهد سوق تجارة الذهب والتداول بالبيع والشراء استقرار ملحوظ في السعر، حيث لا يوجد أي تغيرات في أسعار جرامات الذهب في الأيام الماضية، وهذا الجدول يحتوى على أسعار الذهب في السوق السعودي محدثة باستمرار، وذلك مقابل الريال السعودي ، وبالنسبة للمستهلك الفرد فأنه يتم إضافة قيمة المصنعية لسعر الذهب الواردة في هذا الجدول، حيث تتراوح قيمة مصنعية الذهب في السعودية بين 10 إلى 12 ريال للجرام الواحد، والأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر بدون مصنعية في السعودية اليوم على النحو التالي

سعر الذهب اليوم في السعودية :-

سعر الذهب عيار 24

154.69 ريال

$41.25

سعر الذهب عيار 22

141.80 ريال

$37.81

سعر الذهب عيار 21

135.36 ريال

$36.10

Advertisements

سعر الذهب عيار 18

116.02 ريال

$30.94

سعر الذهب عيار 14

90.24 ريال

$24.0

سعر الذهب عيار 12

77.35 ريال

$20.63

سعر أوقية الذهب

4,811 ريال

$1,283

سعر جنيه الذهب

1,083 ريال

$288.7

سعر كيلو الذهب

154,693 ريال

$41,251