، "الجنائية الدولية" تلغي إحالة الأردن لمجلس الأمن بسبب "البشير" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجمعت اللجنة على مسؤولية عمّان في القبض عليه

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين، أنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي؛ بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.

وبحسب "رويترز"، أفادت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة بأنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.