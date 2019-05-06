، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعود ،

- 1/2
- 2/2
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأم الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وابن الفقيدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعودوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأم الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وابن الفقيدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
05:25 PM
بجامع الامام تركي.. بحضور مفتي المملكة وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأم الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وابن الفقيدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.
، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعود ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.