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ترعى الأميرة هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، افتتاح معرض "لمسة ملكة 7" في الساعة العاشرة مساء الخميس الموافق الرابع من شهر رمضان بقاعة ليلتي أشهر قاعات عروس البحر.
وستكون النساء الحاضرات على موعد مع الكثير من العروض المميزة التي أطلقت لهذا العام من صيحات الموضة والأزياء والتجميل والخدمات ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وجذب نجاح المعرض في النسخ السابقة العديد من المشاركات المهمة والمميزة من داخل جده وخارجها.
وعبّرت إدارة معرض "لمسة ملكة" عن اعتزازها بالجهود المبذولة، مشيرة إلى أن المشاركات لهذه النسخة اكتملت في فترة وجيزة منذ فتح استقبال الحجوزات.
"لمسة ملكة 7" يفتح أبوابه هذا الخميس بقاعة ليلتي بجدةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-06
ترعى الأميرة هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، افتتاح معرض "لمسة ملكة 7" في الساعة العاشرة مساء الخميس الموافق الرابع من شهر رمضان بقاعة ليلتي أشهر قاعات عروس البحر.
وستكون النساء الحاضرات على موعد مع الكثير من العروض المميزة التي أطلقت لهذا العام من صيحات الموضة والأزياء والتجميل والخدمات ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وجذب نجاح المعرض في النسخ السابقة العديد من المشاركات المهمة والمميزة من داخل جده وخارجها.
وعبّرت إدارة معرض "لمسة ملكة" عن اعتزازها بالجهود المبذولة، مشيرة إلى أن المشاركات لهذه النسخة اكتملت في فترة وجيزة منذ فتح استقبال الحجوزات.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
05:21 PM
برعاية الأميرة هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ترعى الأميرة هيفاء بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، افتتاح معرض "لمسة ملكة 7" في الساعة العاشرة مساء الخميس الموافق الرابع من شهر رمضان بقاعة ليلتي أشهر قاعات عروس البحر.
وستكون النساء الحاضرات على موعد مع الكثير من العروض المميزة التي أطلقت لهذا العام من صيحات الموضة والأزياء والتجميل والخدمات ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وجذب نجاح المعرض في النسخ السابقة العديد من المشاركات المهمة والمميزة من داخل جده وخارجها.
وعبّرت إدارة معرض "لمسة ملكة" عن اعتزازها بالجهود المبذولة، مشيرة إلى أن المشاركات لهذه النسخة اكتملت في فترة وجيزة منذ فتح استقبال الحجوزات.
، "لمسة ملكة 7" يفتح أبوابه هذا الخميس بقاعة ليلتي بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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