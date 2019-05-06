، في أول أيام الصيام.. "الأرصاد": أمطار على الطائف تستمر حتى الـ 10 مساءً ،

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أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرةً للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على "بني سعد - شقصان - الشفا - الهدا" تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة لها من الساعة ٠٠ :١٢ إلى الساعة العاشرة ليلًا من اليوم نفسه .
هذا وقد شهدت "الطائف" هطول أمطار خفيفة ظهر اليوم، يتوقع أن تعاود الهطول خلال الساعات القادمة، في حين السماء لا زالت ملبدة بالغيوم.
من جانبه أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الاخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
في أول أيام الصيام.. "الأرصاد": أمطار على الطائف تستمر حتى الـ 10 مساءًفهد العتيبي الخليج 365 2019-05-06
أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرةً للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على "بني سعد - شقصان - الشفا - الهدا" تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة لها من الساعة ٠٠ :١٢ إلى الساعة العاشرة ليلًا من اليوم نفسه .
هذا وقد شهدت "الطائف" هطول أمطار خفيفة ظهر اليوم، يتوقع أن تعاود الهطول خلال الساعات القادمة، في حين السماء لا زالت ملبدة بالغيوم.
من جانبه أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الاخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
05:06 PM
حذرت من جريان السيول وأهابت بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة
أوردت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخاتٍ من البرد ورياح نشطة مثيرةً للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على "بني سعد - شقصان - الشفا - الهدا" تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة لها من الساعة ٠٠ :١٢ إلى الساعة العاشرة ليلًا من اليوم نفسه .
هذا وقد شهدت "الطائف" هطول أمطار خفيفة ظهر اليوم، يتوقع أن تعاود الهطول خلال الساعات القادمة، في حين السماء لا زالت ملبدة بالغيوم.
من جانبه أهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الاخطار المصاحبة لهطول الأمطار، موصيًا بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول، سائلًا المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركة.
، في أول أيام الصيام.. "الأرصاد": أمطار على الطائف تستمر حتى الـ 10 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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