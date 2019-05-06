، تهنئة خادم الحرمين برمضان تحظى بانتشار واسع عربياً وإسلامياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - 228 ألف مغرد أعادوا نشر التغريدة.. ونالت 156 ألف إعجاب

حظيت التهنئة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس، للأمة الإسلامية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، باهتمام واسع، وانتشار كبير في العالمين العربي والإسلامي، في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص نحو 228 ألف مغرد، من جميع الدول، حتى الآن، على إعادة نشر تغريدة خادم الحرمين، كما حظيت بـ156 ألف إعجاب، والتعليق عليها، بعبارات تحمل التهنئة للقيادة الرشيدة، داعين الله أن يديم على البلاد نعمتي الأمن والأمان، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وغرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مخاطباً الأمة الإسلامية قائلاً: "نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة وتعاضد. سائلين الله أن يجعله شهر خير على عموم بلاد المسلمين، والعالم أجمع، وكل عام وأنتم بخير".

وقال مغردون من المملكة العربية السعوية، وبقية الدول الإسلامية والعالم، إن تهنئة خادم الحرمين، أثلجت صدورهم، وبثت فيهم الطمأنينة والأمن والسرور من جديد، وأشعرتهم بأنهم محل اهتمام والد الجميع، خادم الحرمين الشريفين، في هذه المناسبة الإسلامية السعيدة.

وأعلنت شركة "تويتر" في وقت سابق، في أحد ملتقيات التواصل الحكومي، الذي عقدت بالعاصمة الرياض، أن حساب خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، هو من أكثر حسابات القادة تفاعلاً في العالم، على منصة الموقع.

وأكد مركز التواصل الحكومي أن تغريدات خادم الحرمين الشريفين، تأتي في مقدمة التغريدات التي تحظى بالتفاعل الكبير على مستوى العالم.