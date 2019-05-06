، "تعليم عسير" يستحدث وحدات للتميز بمكاتب البنين والبنات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف رعاية التميز ونشر ثقافته في الميدان وتوفير متطلباته

أصدر مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، قرارًا يقضي بإحداث وحدات للتميز في مكاتب التعليم للبنين والبنات في كافة قطاعات المنطقة.

وتستهدف هذه الوحدات رعاية التميز ونشر ثقافته في الميدان وتوفير متطلبات مركز عسير للتميز بوحداته الثلاث، على أن ترتبط فنيًا بمركز عسير للتميز، وإداريًا بمدير ومديرة مكتب التعليم.

كما أصدر مركز عسير للتميز دليلاً تنظيميًا للوحدات الجديدة وبما يحقق أهدافها، متضمنًا المهام والمسؤوليات وآليات العمل.