، قبل توزيعها للمحالّ.. بلدية وسط الدمام تتلف 2800 كجم لحوم فاسدة ،

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ضبطت إدارة الرقابة الصحية في بلدية وسط الدمام، مركبة مخصصة للنقل، تحمل لحوماً فاسدة ومصابة، بهدف توزيعها على محالّ بيع اللحوم "الملاحم".
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية وضعت خطة رقابية في السوق المركزي للحوم والملاحم الواقعة في نطاق البلدية، مع دخول شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف الرقابة الصحية بهدف تأمين الجانب الغذائي، والتأكد من صحة الأطعمة واللحوم بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة للاشتراطات الصحية.
وأفاد الشمري أن فرق الرقابة ضبطت المركبة وإتلاف كامل الكمية المضبوطة، التي بلغت كمية وزنها 2800 كيلوجرام، قبل توزيعها على الملاحم، مشيراً إلى أنه بعد الكشف على اللحوم تبين أنها لحوم بقرية مصابة بمرض اليرقان، وهو عبارة عن تحطم في كريات الدم الحمراء نتيجة إصابة الحيوان بالطفيليات الدموية.
قبل توزيعها للمحالّ.. بلدية وسط الدمام تتلف 2800 كجم لحوم فاسدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
ضبطت إدارة الرقابة الصحية في بلدية وسط الدمام، مركبة مخصصة للنقل، تحمل لحوماً فاسدة ومصابة، بهدف توزيعها على محالّ بيع اللحوم "الملاحم".
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية وضعت خطة رقابية في السوق المركزي للحوم والملاحم الواقعة في نطاق البلدية، مع دخول شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف الرقابة الصحية بهدف تأمين الجانب الغذائي، والتأكد من صحة الأطعمة واللحوم بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة للاشتراطات الصحية.
وأفاد الشمري أن فرق الرقابة ضبطت المركبة وإتلاف كامل الكمية المضبوطة، التي بلغت كمية وزنها 2800 كيلوجرام، قبل توزيعها على الملاحم، مشيراً إلى أنه بعد الكشف على اللحوم تبين أنها لحوم بقرية مصابة بمرض اليرقان، وهو عبارة عن تحطم في كريات الدم الحمراء نتيجة إصابة الحيوان بالطفيليات الدموية.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
05:01 PM
تكثيف الرقابة الصحية بهدف تأمين الجانب الغذائي مع دخول شهر رمضان
ضبطت إدارة الرقابة الصحية في بلدية وسط الدمام، مركبة مخصصة للنقل، تحمل لحوماً فاسدة ومصابة، بهدف توزيعها على محالّ بيع اللحوم "الملاحم".
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية وضعت خطة رقابية في السوق المركزي للحوم والملاحم الواقعة في نطاق البلدية، مع دخول شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف الرقابة الصحية بهدف تأمين الجانب الغذائي، والتأكد من صحة الأطعمة واللحوم بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة، والتأكد من مطابقة جميع المواد الغذائية المتداولة للاشتراطات الصحية.
وأفاد الشمري أن فرق الرقابة ضبطت المركبة وإتلاف كامل الكمية المضبوطة، التي بلغت كمية وزنها 2800 كيلوجرام، قبل توزيعها على الملاحم، مشيراً إلى أنه بعد الكشف على اللحوم تبين أنها لحوم بقرية مصابة بمرض اليرقان، وهو عبارة عن تحطم في كريات الدم الحمراء نتيجة إصابة الحيوان بالطفيليات الدموية.
، قبل توزيعها للمحالّ.. بلدية وسط الدمام تتلف 2800 كجم لحوم فاسدة ،
المصدر : الخليج 365
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