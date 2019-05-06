تفاصيل جديدة في واقعة حرق شاب لسيارة فتاة بالطائف

أظهرت التحريات التي أُجريت حول حارق سيارة مواطنة عمداً بالطائف أنه ليست لديه سوابق جنائية، فيما كشفت المواطنة أن شركة التأمين رفضت دفع تعويض لأن الحريق جرى بفعل فاعل.

وذكرت مصادر بحسب “عكاظ” أنه تم تسليم المتهم إلى شرطة الفيصلية في الطائف بعد ضبطه في جدة، وأُحيل لاحقاً إلى النيابة العامة.

بدورها، قالت المواطنة أميرة إن شركات التأمين أبلغتها أن الوثيقة لا تغطي الحرائق المتعمدة للسيارة، ولن يتم دفع تعويض لها.

وكان مقطع فيديو رصد المواطن يقوم بحرق السيارة المتوقفة بأحد أحياء مدينة الطائف، حيث ألقت الجهات الأمنية القبض عليه في جدة بعد أن فرّ إليها عقب ارتكاب جريمته، حيث تبين أنه ابن عم الفتاة وكان قد توعدها لقرارها قيادة السيارة.