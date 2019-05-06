7 أهداف لمهام القوات الخاصة لخطة عملها خلال العمرة هذا العام

كشفت القوات الخاصة لأمن الطرق عن 7 أهداف مرتبطة بخطة عملها خلال العمرة بعام 1440، في إطار تطبيقها لمفهوم الأمن الشامل.

وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق على حسابها بموقع “تويتر”، أنها تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية من خلال تكثيف تسيير الدوريات ونقاط التهدئة، والتأكد من التزام مرتادي الطرق وحملات العمرة بتعليمات السلامة وأنظمة المرور.

وبيّنت أن من ضمن مستهدفات عملها في مهمة أمن العمرة رفع مستوى الجاهزية بمراكز العمليات ودوريات الميدان لتقديم الخدمات الإنسانية عبر متابعة قوافل المعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى وجهتهم للحرم المدني أو للحرم المكي الشريف.

وأشارت إلى أنها تعمل على توجيه مركبات السائقين المحرمين لمواقف الحجوزات على مداخل العاصمة المقدسة، والتدقيق الأمني فيها، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية بمراكز الضبط الأمني على المداخل، وتقليل مدة الانتظار وقت الذروة.

ولفتت إلى أن من ضمن مستهدفاتها متابعة حجز الشاحنات في أوقات المنع، وتحويل الحركة بما يضمن عدم تأثيرها على الحركة المرورية داخل مكة المكرمة، وإعداد واعتماد الخطط اللازمة تحسباً لأي طارئ على الطرق.