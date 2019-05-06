نجح مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية، في إنهاء معاناة 76 عاملاً من تأخير حصولهم على رواتبهم، بعدما تجمعوا أمام المكتب مساء أمس (الأحد)، مطالبين بتسوية مالية، ومنحهم حقوقهم التي تقدر بـ5 ملايين ريال.
وأوضح مدير مكتب العمل منصور بن علي، وفقاً لـ “سبق”، أن قسم التسوية الودية في مكتب العمل أنهى معاناة 76 وافداً من الجنسية الهندية مع منشأة متعثرة، واسترد الوافدون حقوقهم المالية.
وأشار إلى أن المخالصات تمت بحضور ممثل من السفارة الهندية، وبمتابعة من مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل تنهي معاناة 76 عاملاً بتسوية مع منشأة متعثرة.. وتمنحهم حقوقهم البالغة 5 ملايين ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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