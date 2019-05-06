تركي الحمد يهاجم المقاومة في غزة ونشطاء يردون

هاجم الكاتب السعودي تركي الحمد، المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، معتبرًا ما جرى مجرد لعبة سياسية معروفة الأبعاد، على حد تعبيره.

وقال الحمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":ويتكرر السؤال ثانية وثالثة ورابعة: إن لم تكن قادرا على دفع الثمن فلماذا تبدأ بإطلاق الصواريخ؟ طبيعي أن إسرائيل لن ترد بباقات الزهور".

وتسائل الكاتب السعودي: "هل كل هؤلاء الضحايا من أهل غزة مجرد عبث؟ القضية ليست قضية "مقاومة"، بقدر ما انها لعبة سياسية معروفة الأبعاد، فرفقا بأهل غزة، حياة بؤس وموت عابث".

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وردَ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات الحمد، حيث نشر حساب يحمل اسم "د. ليليى عبد الله" تغريدة قالت فيها: "يا تركي الحمد عيب عليك يكون موقفك مع اليهود المحتلين ومن الظلم ان تصف المقاومه الفلسطينيه بالمعتديه لعنت الله عليك وعلي من ايدك وناصرك".

كما نشر حساب آخر يحمل اسم "الرجل الخليجي": "تركي الحمد هذا لابمثل شعب الخليج ولا شعب شبه الجزيرة العربية الاصيلين الشرفاء لكنه يمثل الاقلام المستاجرة و المنبطحين انبطاحا تاما لاجل فستان ايفانكا ترامب وزوجها كوشنير المتصهين".