الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل آل سعود

أعلن الديوان الملكي، فجر اليوم الاثنين، وفاة الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود، والدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد آل سعود.

وأوضح الديوان الملكي في بيان له، أنه سيصلى عليها- إن شاء الله- اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وتابع البيان قائلًا: «تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».