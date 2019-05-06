مصدر مسؤول بالخارجية يعلن تضامن السعودية مع أفغانستان ضد الإرهاب

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقرًّا للشرطة في مدينة بل خمري شمال أفغانستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا تأكيد وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأسفر هجوم انتحاري نفذته طالبان أمس الأحد عن مقتل 13 شخصًا على الأقل، وإصابة آخرين.

وقال مسؤولون أفغان إن قوات الأمن خاضت معركة لمدة أربع ساعات مع مسلحين من حركة طالبان اقتحموا مقرًّا للشرطة بمدينة بل خمري بشمال البلاد، بعد أن فجر انتحاري عربة محملة بالمتفجرات كان يقودها؛ ما أدى إلى مقتل 13 شخصًا على الأقل، وفقًا لما ذكرته «رويترز».

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وأضاف مسؤولان أمنيان أن عنصرًا مسلحًا من طالبان فجَّر عربة كان يقودها عند مدخل مقر الشرطة، قبل أن يقتحم مجموعة مكونة من ثمانية مهاجمين مسلحين بأسلحة آلية، مقر الشرطة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، إن 13 شرطيًّا قتلوا وأصيب 35 آخرون، مضيفًا أن 20 مدنيًّا أصيبوا أيضًا في الهجوم، مؤكدًا أن جميع المهاجمين التسعة بمن فيهم الانتحاري، تم قتلهم.

وأعلنت حركة طالبان، في وقت لاحق، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة مزدحمة من المدينة؛ حيث توجد العديد من المباني السكنية والتجارية.

ورفضت حركة طالبان منذ عدة أيام، مناشدات الرئيس الأفغاني أشرف غني والمبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد.