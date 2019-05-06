مدني القصيم يحذر من مخاطر «المطابخ» خلال رمضان

دعا ربات المنازل إلى مراقبة أطفالهن
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم، اليوم الاثنين، من المخاطر التي قد تحدث خلال شهر رمضان المبارك، خاصةً في المطابخ والتعامل مع الآلات الحادة.
وشدد المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، على أهمية اتباع وسائل السلامة عند التعامل مع بعض المخاطر خلال هذا الشهر الكريم، موضحًا أن شهر رمضان قد يتسم ببعض المخاطر الخاصة، كاحتراق زيوت الطبخ، والتعامل مع الآلات الحادة والأجهزة الكهربائية.
وأكد العقيد أبا الخيل أهمية عدم انشغال ربة المنزل عن مراقبة أطفالها أثناء تجهيز الوجبات الرمضانية، مضيفًا أن المخاطر التي تقع في رمضان تتركز في المطابخ، سواء بسبب الأجهزة الكهربائية أو الأفران ومواقد الطهي بالإضافة إلى الآلات الحادة.
وقدم العقيد أبا الخيل مباركته للجميع بقدوم الشهر الكريم، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.
من جهة أخرى، وجهت وزارة الصحة، أمس الأحد، عددًا من الإرشادات الصحية التي يجب على مرضى السكري اتباعها خلال شهر رمضان، مشيرةً إلى ضرورة مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام بأمان وضبط الجرعات، وكذلك تناول الدواء بانتظام وفقًا للتعليمات الطبية، مع أهمية مواصلة النشاط البدني الخفيف إلى المتوسط، وخاصةً في المساء، وكذلك اختبار مستوى الجلكوز في الدم يوميًّا قبل وبعد ساعتين من الإفطار وقبل السحور وفي منتصف اليوم.
ودعت وزارة الصحة، مرضى السكري إلى الإكثار من شرب الماء بعد الإفطار، بالإضافة إلى الحرص على تقليل تناول الطعام الغني بالسكريات والدهون، وتجنب الإفراط في تناول الطعام؛ وذلك عن طريق تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات.
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