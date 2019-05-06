هداية يوزع 60 ألف وجبة إفطار

ينظم مكتب «هداية» للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، ضمن مخيمه الرمضاني الرابع عشر، دورات تدريبية وجلسات حوارية للشباب بمختلف المجالات الحياتية، وﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ أكثر من 60 ﺃﻟﻒ ﻭﺟﺒﺔ ﺧﻼ‌ﻝ شهر رمضان. وتأتي هذه البرامج ضمن نخبة من الفعاليات المتنوعة للمكتب في شهر رمضان التي تستهدف المواطنين والمقيمين للتوعية والدعوة إلى الله، في الوقت الذي تم تخصيص أيام مفتوحة مسائية للجاليات بعائلاتهم للحضور بالمخيم والاستفادة من فعالياته تحت إشراف 120 متطوعًا.

برامج نوعية

أوضح مدير مكتب هداية الدعوي الشيخ عبدالرحمن القرني أن هذا العام سيشهد تخصيص العديد من البرامج النوعية في مواقع مختلفة بمحافظة الخبر خلال شهر رمضان الفضيل، حيث ستقام بمخيم «إفطار ودعوة» الرابع عشر وكذلك بالمواقع الحيوية للجاليات، مشيرا إلى وجود عدة شراكات مع جهات حكومية وخاصة تستهدف المواطنين والمقيمين بالمجال الدعوي والتوعوي والتثقيفي تم التركيز خلالها على جوانب حياتية متنوعة لتحقيق أكبر فائدة ونفع للمستهدفين وعدم الاقتصار على وجبة الإفطار فقط، إضافة إلى استهداف عدد كبير من الشباب المتطوعين بهذه البرامج الذين يبذلون جهودا كبيرة لخدمة الصائمين.

60 ﺃﻟﻒ ﻭﺟﺒﺔ

أكد القرني ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ في عامه الرابع عشر ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ أكثر من 60 ﺃﻟﻒ ﻭﺟﺒﺔ ﺧﻼ‌ﻝ شهر رمضان، مضيفا أن المكتب حرص على تنوع البرامج ورصد ﺟﻮﺍﺋﺰ عينية قيمة للمسابقات الدعوية والثقافية التي سيتضمنها المخيم بهدف ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺍﻓﺪﻭﻥ ﻗﺒﻞ بضع ﺩﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻹ‌ﻓﻄﺎﺭ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍلاﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻣﻲ. وأشار ﻣﺪﻳﺮ إدارة الجاليات في مكتب «هداية» الدعوي الشيخ حسين الشهري إلى أن ﺍﻟﻤﺨﻴﻢ هذا العام سيقدم 11 رحلة عمرة خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تنظيم أيام مفتوحة مسائية للجاليات وعائلاتهم للاستفادة من فعاليات المخيم، إضافة إلى خيمة مخصصة لدعوة العمالة المنزلية، مبينا تقديم برامج دعوية ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 700 ﺩﺭس وفعالية متنوعة ستقام بالمخيم الرمضاني وبالمساجد ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ 120 ﻣﺘﻄﻮعا و15 فريقا تطوعيا.