تفطير 700 صائم يوميا بالمجاردة

تستعد الجهات الخيرية بمحافظة المجاردة لإطلاق برنامج (وتعانوا الرمضاني 1440) للعام الثالث على التوالي، والذي سينطلق في بداية شهر رمضان المبارك بمشاركة جمعية البر الخيرية بالمجاردة والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وجمعية تحفيظ القرآن الكريم وأوقاف بن ثالبة الخيرية ولجنة التنمية الأهلية. ويشمل البرنامج مشروع إفطار صائم حيث سيتم تفطير أكثر من 700 صائم يوميا من مختلف الجنسيات، ونقل الصائمين من عدد من المواقع إلى موقع الخيمة بواسطة باصات ركاب خاصة، بالإضافة إلى إطلاق رحلات عمرة للصائمين وبرامج دعوية وتصحيح التلاوة. كما تعتزم الجمعية تنفيذ برنامج تفطير الأسر المتعففة والمسجلة بالجمعية في منازلهم لهذا العام 1440 بعد أن حقق هذا البرنامج نجاحا فعالا في العام الماضي، حيث تم تشكيل فرق عمل متكاملة لتنفيذ هذا المشروع الخيري وفتح المجال للمتطوعين في المشاركة في إيصال الحالات المحتاجة للجمعية أو التطوع لإيصال الوجبات للأسر بمنازلهم، وذلك على مدار أيام الشهر الكريم.



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