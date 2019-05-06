أمين عسير يتفقد مشاريع مربه في زيارة تفقديه

و جاءت هذه الزيارة ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة عسير لبلديات مدن و محافظات و مراكز المنطقة .
فيما استهل الحميدي زيارته التفقدية أثناء وصوله لمركز مربه حيث التقى برئيس البلدية المهندس خالد قليلة واطلع على المشاريع التي تنفذها البلدية علاوة على مناقشته لاحتياجات المركز .
بعد ذلك التقى برئيس مركز مربه سعد الحياني و تم خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي في المحافظة .
ثم بدأ أمين المنطقة جولته الميدانية لمشاهدة أعمال البلدية على أرض الواقع حيث اطلع على أعمال النظافة والصيانة الذاتية ثم وقف على عدد من مشاريع واطلع على نسب انجازها.
وأكد الدكتور وليد الحميدي على حرص أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الزيارات الميدانية لكافة محافظات ومراكز المنطقة والوقوف على احتياجات كل محافظة و مركز لتلبيتها و تذليل العوائق التي تواجههم في تنمية كافة المرافق مشيرا الى ان هذه الزيارة جاءت بتوجيه من سموه .
وشكر الحميدي الجميع على الجهود المبذولة لتطوير و تنمية مربه مما سينعكس ايجابا على تقديم خدمات تنموية لمربه .
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