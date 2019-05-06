جاء ذلك خلال استقبال امين منطقة عسير لأعضاء المجلس في مقر الأمانة بابها .
من جهته أكد الحميدي بأن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيرا الى ان البلدية والأمانة قد وضعت لخدمة المواطن ونشعر بهمومهم ومطالبهم وهي محل الاهتمام من البلدية والأمانة. مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملين بها وفق ما لديهم من امكانيات متاحه واعتمادات بهذا الشأن.
وأشار الحميدي الى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات عسير بمنظور واحد وأن هدف خطة الأمانة بأن تكون التنمية شامله وبالتساوي في كافة المحافظات وذلك لتحقيق تنمية وتطور على مستوى المنطقة. وشكر المجلس البلدي على اهتمام بهموم المواطن ونقلهم لمعاناته مؤكدا بأن الامانة والمجالس البلدية بكافة المحافظات هم شركاء في خدمة المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر الحميدي يستقبل بلدي الفرشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.