الحميدي يستقبل بلدي الفرشة

ناقش رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الفرشة يرافقهم رئيس البلدية نايف الغامدي مع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي رفع فئة البلدية ودعم الأمين في زيادة الاعتمادات المالية لمشاريع البلدية. و كشف رئيس المجلس البلدي ببلدية الفرشة بأن لديهم عدد من المطالبات للمواطنين، و التي تضمنت طلب سفلته وإنارة، منوها الى أن مساحة نطاق خدمات البلدية كبير، اضافة الى حاجتهم لدعم الأمانة حتى يتمكنون من تلبية كافة الاحتياجات في محافظة الفرشة.

جاء ذلك خلال استقبال امين منطقة عسير لأعضاء المجلس في مقر الأمانة بابها .

من جهته أكد الحميدي بأن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيرا الى ان البلدية والأمانة قد وضعت لخدمة المواطن ونشعر بهمومهم ومطالبهم وهي محل الاهتمام من البلدية والأمانة. مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملين بها وفق ما لديهم من امكانيات متاحه واعتمادات بهذا الشأن.

وأشار الحميدي الى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات عسير بمنظور واحد وأن هدف خطة الأمانة بأن تكون التنمية شامله وبالتساوي في كافة المحافظات وذلك لتحقيق تنمية وتطور على مستوى المنطقة. وشكر المجلس البلدي على اهتمام بهموم المواطن ونقلهم لمعاناته مؤكدا بأن الامانة والمجالس البلدية بكافة المحافظات هم شركاء في خدمة المواطن.