خادم الحرمين يمنح خالد الفيصل وبدر بن عبد المحسن وشاح الملك عبد العزيز

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبد المحسن، وشاح الملك عبد العزيز، جاء ذلك، خلال استقباله لسموهما اليوم في قصر السلام في جدة، وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين بما قدمه سموهما من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.

من جانبهما، رفع سموهما بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهدهن.

حضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.