خادم الحرمين يمنح خالد الفيصل وبدر بن عبد المحسن وشاح الملك عبد العزيز

من جانبهما، رفع سموهما بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهدهن.
حضر الاستقبال، الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.
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