

جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في مقر الأمانة العامة بجدة اليوم ، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينا فاسو الحسن بالا ، والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والجمعية الوطنية في بوركينا فاسو، وإمكانية تنظيم مجموعة من الفعاليات في المجالات الاقتصادية ، والثقافية ، والاجتماعية ، وتمكين المرأة.

وتطرقت المباحثات إلى المواقف الثابتة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو في جميع أنحاء العالم.

واتفق الجانبان في هذا السياق على أهمية ضبط التقنية والحد من الاستخدامات السيئة للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

16:52ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.