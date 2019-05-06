السعودية اليوم / أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية تضافر الجهود لتقديم أفضل الخِدْمات لزوار المسجد النبوي



المدينة المنورة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة, أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي المنظم بين جميع الإدارات والقطاعات الحكومية الأمنية والخدمية بمنطقة المدينة المنورة, ورفع مستوى التنسيق فيما بينها بما يضمن بإذن الله تقديم أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان.

ونوه سمو أمير المنطقة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ببذل كل الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم أرقى الخِدْمات لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف.

وأكملت جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية، استعداداتها وبرامجها وخططها الخاصة بتوفير أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المدينة المنورة توافد أعداد غفيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارة المسجد النبوي الشريف.

// انتهى //

16:51ت م

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