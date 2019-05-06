

جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارتي الأسواق والمتابعة الميدانية بوكالة الخدمات ، بالتنسيق مع فرق الرقابة في البلديات الفرعية 52 موقعاً مخالفاً, وذلك خلال جولاتها التفتيشية في شهر شعبان التي بلغت 838 زيارة ميدانية ، وشملت دعم جهود البلديات وحملة مكافحة التبغ والتفتيش على معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة ، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

ورصدت الأمانة أثناء الجولات الرقابية 1702 مخالفة جرى رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية ، وتنوعت المخالفات ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة ، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض ، وسوء النقل والتعبئة والتخزين وعدم الالتزام بالزي الموحد ، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها ، كما شملت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.

وشملت جهود الأمانة تفعيل خطة الرقابة الصحية والغذائية لشهر رمضان المبارك ، حيث نفذت إدارة الأسواق حملة على المراكز التجارية الكبرى ، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة ، كما شاركت الأمانة مع فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع في محافظة جدة ، وصادرت وأتلفت كميات من التبغ وطبقت الأنظمة واللوائح على المخالفين.

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16:50ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جدة تُغلق 52 محلاً وترصد أكثر من 1700 مخالفة في شعبان وتفعّل خطتها لشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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