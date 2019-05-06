السعودية اليوم / وكيل إمارة حائل المكلف يرأس اجتماع اللجنة العامة بمجلس المنطقة



حائل 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ بصالة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم, اجتماع اللجنة العامة بمجلس منطقة حائل.

وفي بداية الاجتماع نوه بدعم القيادة الحكيمة وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وسمو نائبه على تنمية وتطوير المرافق والخدمات كافة بشكل أفضل, مؤكداً أهمية العمل التكاملي وبروح الفريق الواحد وتفعيل الأدوار بما يعود على المنطقة بالخير والنماء.

وأشار آل الشيخ إلى وجود المقومات كافة بالمنطقة, حاثاً على بذل المزيد من الجهد وإعداد ملفات عمل متكاملة لاحتياجات المنطقة وفق أهداف رؤية المملكة 2030م وتساعد على حركة النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا وتحقق طموحهم في خدمة وطنهم.

من جانبه تحدث رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس المنطقة حمود الرضيمان عن الخطوات التي تمت من قبل اللجنة الاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع المدينة الاقتصادية واستعانة اللجنة بعدد من الاقتصاديين المتخصصين واستعرض الرضيمان أبرز التحديات وأهم الخطوات القادمة في اتجاه دعم هذا المشروع وغيره من المشاريع الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع شارك الأعضاء في نقاش مفتوح ثم اتخذت التوصيات اللازمة لرفعها لرئيس وأعضاء مجلس المنطقة في اجتماعاتهم القادمة.

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16:47ت م

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