السعودية اليوم / بلدية بيش تنفذ خطتها الشاملة خلال شهر رمضان



بيش 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة بيش تنفيذ خطتها الشاملة خلال شهر رمضان, وإجازة صيف العام الحالي ، وذلك بتكثيف أعمالها الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة.

وأكد رئيس البلدية المهندس رمزي دغريري قيام البلدية بأعمالها وفق خطة العمل التي تنفذها ممثلة بإدارة الخدمات خلال شهر رمضان المبارك للرقابة على المسلخ والمحلات التجارية والأسواق والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار لمتابعة النظافة العامة في تلك المنشآت ، ومتابعة المواد الغذائية والأطعمة المقدمة ومصادرة المواد غير الصالحة وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين , وتكثيف الجولات الميدانية خلال هذه الفترة حرصاً على الصحة العامة ومتابعة كل ما يقدم خلال الشهر الكريم من وجبات ومأكولات.

وبيّن أن بلدية بيش أكملت نقل سوق الخضار والفواكه والدواجن واللحوم والأسماك من مقره القديم وسط مدينة بيش إلى المقر الجديد بساحة البلدية بالضفة غرب مدينة بيش بجوار مركز الأمير محمد بن ناصر الحضاري ، وذلك لتلافي الاختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة, حيث يضم المشروع محلات تجارية وساحة للحراج ومحلات مخصصة للملاحم والأسماك والدواجن والخضار والفواكه على مساحة ٦٠٠ متر مربع ، إلى جانب نقل سوق قرية العزامة إلى مقره الجديد وتوزيع البسطات بالشكل المناسب.

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16:21ت م

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