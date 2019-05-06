السعودية اليوم / بلدية العويقيلة تعتمد خطة الرقابة الصحية في شهر رمضان



عرعر 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

اعتمدت بلدية محافظة العويقيلة ممثلة بقسم صحة البيئة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خطة الرقابة الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت البلدية أن الرقابة تشمل جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها, مشيرة إلى أن الجولات التفتيشية التي ستنفذها البلدية ستتواصل على مختلف المحال التجارية.

وشددت على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة.

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16:19ت م

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