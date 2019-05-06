السعودية اليوم / أمانة جدة تستضيف ورشة منصة بلدي 940 للارتقاء بخدمة العملاء



جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

استضافت أمانة محافظة جدة بمقرها أمس, الدورة التدريبية لمنصة بلدي 940 التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة العملاء بالأمانة وتستمر لمدة 10 أيام.

وتهدف الدورة إلى تطوير مستوى الموظف والارتقاء بكفاءة الأداء الوظيفي وخدمة المستفيد, حيث تتضمن عدداً من المحاور المرتبطة بخدمات منصة بلدي والدعم الفني وخدمات العملاء والتعامل مع العميل والانتماء والولاء المؤسسي.

وتستهدف الدورة 100 موظف من منسوبي أمانة جدة في إدارة خدمة العملاء والأقسام ذات العلاقة, إلى جانب منسوبي البلديات الفرعية وبلديات المحافظات التابعة.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية انطلاقاً من رؤيتها في تحسين خدمة العملاء أطلقت منصة بلدي 940, وذلك بتشغيل مركز مراقب واستقبال بلاغات موحد لجميع أمانات المملكة، واستحداث تطبيقاً إلكترونياً لتسهيل الوصول إلى منصة البلاغات الموحدة "بلدي 940" وللتمكين من متابعة البلاغات ومراقبتها.

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16:17ت م

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