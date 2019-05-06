السعودية اليوم / حرم أمير المنطقة الشرقية ترعى افتتاح معرض "أصالة الشرق 2019 "بغرفة الأحساء الأربعاء القادم



الأحساء 01 رمضان 1440 هـ الموافق06 مايو 2019 م واس

ترعى حرم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بعد غد الأربعاء افتتاح معرض "أصالة الشرق 2019" في دورته الـ 13 الذي تنظمه غرفة الأحساء بالقاعة الرئيسية لقصر السلام للمناسبات بمدينة المبرز بمحافظة الأحساء خلال الفترة من 3 الى 6 من شهر رمضان.

وأكد أمين عام غرفة الأحساء عبدالله النشوان أن رعاية وتشريف صاحبة السمو الأميرة عبير لمعرض "أصالة الشرق 2019" في دورته الثالثة عشرة، هو تتويج لمسيرة متطورة وناجحة للمعرض في مجالات تنشيط الحركة التجارية النسائية بالأحساء.

وبيّن أن نسخة المعرض لهذا العام، تضم 120 ركنًا متنوعًا، تشتمل على مشاريع وأعمال وخدمات وسلع ومنتجات متنوعة لرائدات وسيدات وشابات الأعمال في عدة مجالات نسائية، بمشاركة عدد من المستثمرات من بعض دول الخليج الشقيقة، منوهًا بدور وسمعة وشعبية المعرض الكبيرة في دعم وتعزيز مبادرات ومشروعات ريادة الأعمال النسائية بالأحساء.

وأشار إلى أن إطلاق المعرض في دورته الجديدة هو تأكيد من الغرفة على أهميته ودوره ونجاحاته المستمرة في خدمة قطاع سيدات وشابات ورائدات الأعمال وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهن بما يساعدهن على تطوير وتنمية مشاريعهن الاستثمارية وتسويق منتجاتهن والخدمات التي يقدمنها فضلًا عن توفير منصة راقية لدعم قنوات تسويق ابتكارات ومنتجات المشاريع النسائية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

ولفت النشوان إلى أن المعرض سيضم للمرة الأولى قسم خاص "أوت دور" (OUT DOOR) للعوائل وذلك لتوفير إطار اجتماعي يمكّن من تفاعل عائلات المواطنين والمقيمين، بما يساهم في تحسين نمط ونوعية الحياة، وكذلك مشاركة عدد من الكافيهات والـ "فود ترك" (FOOD TRUCK) بالإضافة إلى قسم لألعاب الأطفال مع توفير جلسات أسرية متميزة في أجواء رمضانية خاصة (خيمة رمضانية).

وقال : إن المعرض نجح خلال مسيرته الناجحة في دعم وتشجيع الرياديات وصاحبات الأعمال الناشئات في مختلف النشاطات التجارية، وكذلك ترسيخ مفهوم المرأة المنتجة وتعزيز ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة بالإضافة إلى إبراز وتحفيز ودعم نماذج واعدة من المشاريع الإبداعية والفنية المبتكرة التي تساهم في إثراء تجربة المرأة المنتجة في الأحساء.

الجدير ذكره أن المعرض يشهد إقبالًا سنويًا كبيرًا، ما أهّله مع مرور السنوات ليصبح أكبر وأشهر فعالية نسائية تجارية على مستوى الأحساء، وأفضل منصة موسمية للمشاركات لعقد الصفقات بين سيدات وشابات ورائدات الأعمال والبيع للسيدات فضلًا عما يوفره من فرصة لعرض مختلف المنتجات والإبداعات النسائية الجديدة في مجال الاحتياجات النسائية.

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16:16ت م

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