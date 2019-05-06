السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستقبل المهنئين بشهر رمضان الكريم



الدمام 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء اليوم مسؤولي الدوائر الحكومية من المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال ومدراء ومنسوبي الإمارة وجمعاً من المواطنين لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في القاعة الكبرى بديوان المحافظة.

وقدم سموه التهنئة لهم بالشهر الكريم سائلا الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، مؤكداً أن المملكة ولله الحمد تنعم بنعم كثيرة أهمها نعمة الأمن والأمان، داعيًا الله العزيز القدير أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم نعمة الأمن والأمان، سائلا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام في هذا الشهر الكريم.

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16:09ت م

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