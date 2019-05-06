السعودية اليوم / أرامكو السعودية تقدم سيارة تجربة تحاكي الانقلاب في أسبوع المرور العربي بجدة



جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق06 مايو 2019 م واس

قدمت أرامكو

وحرصت على أن تكون هذه التجربة فعلية أمام الزوار لقائدي المركبات والتي أظهرت الآثار المؤلمة في عدم الالتزام بالأنظمة المتبعة وتطبيق احتياطات السلامة المرورية، مما يقود إلى حوادث شنيعة ولحظات صعبة ومشاهد مأساوية، حيث لابد من تحقيق أعلى درجات السلامة، وتجنب الحوادث المرورية التي وصلت إلى معدلات كبيرة في المملكة.

كما تميز جناح أرامكو السعودية في الفعاليات بمراعاته عنصر التنوع والتجديد في المحتوى المقدم للزوار من مختلف شرائح المجتمع، ومنها سيارة التجربة الحية لمحاكاة انقلاب المركبات كجزء من إسهامات الشركة المستمرة لرفع مستوى التوعية بإجراءات القيادة الوقائية والسلامة والمرورية في منظومة خدمة المجتمع.

وكانت فعاليات أسبوع المرور العربي ٢٠١٩ أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تحت شعار "القيادة الآمنة .. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، وشهد المعرض المصاحب عدداً من البرامج التوعوية لقائدي المركبات للحدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب بوقوع حوادث مرورية، ومسرحاً للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة.

// انتهى //

16:09ت م

0117



جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق06 مايو 2019 م واسقدمت أرامكو السعودية سيارة تجربة تحاكي الانقلاب والتي جذبت زوار فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م والمعرض المصاحب له، التي أقيمت مؤخراً في الياسمين مول بجدة واستمرت على مدى خمسة أيام بمشاركة أكثر من 21 جهة حكومية وخاصة.وحرصت على أن تكون هذه التجربة فعلية أمام الزوار لقائدي المركبات والتي أظهرت الآثار المؤلمة في عدم الالتزام بالأنظمة المتبعة وتطبيق احتياطات السلامة المرورية، مما يقود إلى حوادث شنيعة ولحظات صعبة ومشاهد مأساوية، حيث لابد من تحقيق أعلى درجات السلامة، وتجنب الحوادث المرورية التي وصلت إلى معدلات كبيرة في المملكة.كما تميز جناح أرامكو السعودية في الفعاليات بمراعاته عنصر التنوع والتجديد في المحتوى المقدم للزوار من مختلف شرائح المجتمع، ومنها سيارة التجربة الحية لمحاكاة انقلاب المركبات كجزء من إسهامات الشركة المستمرة لرفع مستوى التوعية بإجراءات القيادة الوقائية والسلامة والمرورية في منظومة خدمة المجتمع.وكانت فعاليات أسبوع المرور العربي ٢٠١٩ أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تحت شعار "القيادة الآمنة .. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين"، وشهد المعرض المصاحب عدداً من البرامج التوعوية لقائدي المركبات للحدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب بوقوع حوادث مرورية، ومسرحاً للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة.// انتهى //16:09ت م0117

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أرامكو السعودية تقدم سيارة تجربة تحاكي الانقلاب في أسبوع المرور العربي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.