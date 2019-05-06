السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تنهي استعداداتها لشهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات من خلال الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبمتابعة من معالي أمين المنطقة المهندس محمد بن عبد الهادي العمري, استعداداتها كافة لاستقبال شهر رمضان , وذلك بإعداد خطة عمل متكاملة لتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية التي لها علاقة بالصحة العامة والمنشآت التجارية خلال الشهر الفضيل.

واعتمدت الخطة على تكثيف الرقابة على جميع الأحياء السكنية مع التركيز على المناطق المزدحمة التي تشهد كثافة عالية كالمنطقة المركزية , والمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي , وجميع مناطق تواجد المعتمرين , والزوار لضمان سلامة المواد الغذائية وصلاحيته للاستهلاك , وبخاصة موسم الصيف وما يصاحبها من ارتفاع في درجات الحرارة.

واستهدفت الخطة تنفيذ أكثر من 15.890 جولة ميدانية خلال الشهر الفضيل على المنشآت الغذائية , تشمل فرق العمل و المراقبين العاملين بالبلديات الفرعية والضواحي والإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق, والبلدية النسائية وعددهم 132 مراقبا يقومون بتنفيذ جولات ميدانية يومية على المنشآت والتقيد بالخطة لضمان الوصول لأعلى فعالية في تغطية أكبر عدد من الأنشطة والمنشآت خلال شهر رمضان.

وبينت الأمانة بأنه سيتم التركيز وتكرار الزيارات للأنشطة الأكثر زيارة من قبل أهالي وزار المدينة لتشمل الأسواق المركزية الكبيرة, والمطاعم, والمطابخ, ومحلات العصائر, والوجبات الجاهزة, والحلويات الرمضانية طيلة الشهر الكريم, كما سيتم وفقاً للخطة التأكد من سلامة طرق عرض وحفظ وتخزين المواد الغذائية, ومراقبة درجات الحرارة, وسلامة التجهيزات داخل المحلات مع التركيز على منع الباعة المتجولين من ممارسة بيع, وتداول المواد الغذائية بالإضافة إلى مراقبة وزيارات محلات بيع الأجبان والألبان, و تكليف مديري الإدارات المختصة والمشرفين على الأقسام الصحية بالتواجد المستمر, والمتابعة لجميع أعمال الخطة, وذلك لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

وأشارت الأمانة إلى الدور المهم التي تقوم به إدارة المسالخ من خلال إشرافها على المسالخ النموذجية بالمدينة المنورة المتمثل في تقديم خدمات متخصصة من عمليات الذبح والكشف الطبي البيطري من أجل سلامة المواطن والزائر, وكل ذلك يتم تحت ظروف صحية تضمن سلامة اللحوم من خلال الإشراف الفني والإداري ويتم من خلاله الكشف على المذبوحات بالمسالخ عن طريق الأطباء البيطريين , والمتابعة الفنية والإدارية لنقاط الذبح ، بالإضافة إلى إعداد التقارير اليومية عن المذبوحات بكل مسلخ والإعدامات الكلية والجزئية , وإعداد التقارير عن ما تم بها من أعمال صيانة وغيرها وعمل اجتماع دوري تنسيقي مع مدراء التشغيل والمدراء الإداريين بالمسالخ للاطمئنان على سير أعمال الخطة.

وحول أعمال النظافة اعتمدت الأمانة خطة أعمال النظافة خلال شهر رمضان وعيد الفطر لهذا العام 1440هـ ، وذلك بتكثيف جهود النظافة في الأسواق العامة والأحياء, بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي في الأحياء والشوارع والمواقع والمزارات، خاصة المنطقة المركزية والمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف الذين يشهدان كثافة عالية من الزوار والمعتمرين, حيث كرّست الخطة طاقات بشرية وآلية مدرجة في عقد النظافة ودعمها للعمل خلال الشهر الكريم.

وأوضحت أن الخطة التشغيلية المعتمدة لشهر رمضان بدأت من يوم الـ 25 من شهر شعبان ، وستستمر حتى الخامس من شهر شوال القادم بمتابعة من معالي أمين المنطقة لراحة الأهالي والزوار والمعتمرين خلال الشهر الكريم ، وستكثف وكالة الخدمات جهودها الإشرافية على مدار الساعة للتأكد من كفاءة الأداء المقدم ومعالجة معوقات العمل أولاً بأول ، بالتنسيق مع البلديات الفرعية.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين , إلى التعامل مع المحلات المرخصة والإبلاغ الفوري على أي مخالفات بالاتصال على الرقم 940 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأمانة منطقة المدينة المنورة ، أو عبر تطبيق (أمانتي 940) المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940).

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16:06ت م

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