

الدمام 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة.

// انتهى //

16:05ت م

0111



الدمام 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان.وسأل سموه المولى عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //16:05ت م0111

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير أحمد بن فهد يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.