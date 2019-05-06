السعودية اليوم / 600 ألف مسافر عبر جسر الملك فهد مع بدء العطلة الدراسية



الخبر 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم, عن عبور ما يقارب 600 ألف مسافر مع بدء عطلة نهاية العام الدراسي وذلك خلال الفترة 30 إبريل إلى 4 مايو الجاري، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً لم يشهده الجسر منذ افتتاحه.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة العامة في جسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن، أن هذا النمو السريع في أعداد المسافرين، قابله تحسن ملحوظ في زمن عبور المسافرين ومعدلات إنهاء إجراءات سفرهم، مبيناً أنه جرى العمل بالطاقة التشغيلية القصوى من جميع الإدارات الحكومية العاملة بالجسر من الجانبين السعودي والبحريني أثناء تدفق المركبات وبأعداد كبيرة في فترات متقاربة.

وقدم المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المكلف شكره لشركاء النجاح من الإدارات الحكومية العاملة بجسر الملك فهد الجوازات والجمارك في كلا الجانبين على الجهود الكبيرة والبذل غير المحدود على مدار الساعة لإنهاء إجراءات المسافرين بالسرعة الممكنة، مثمناً جهود العاملين ومسؤوليهم في الإدارات الحكومية والمؤسسة المبذولة بتوجيهات القيادتين بالمملكتين الشقيقتين.

// انتهى //

15:59ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.