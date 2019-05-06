صور.. هبوط حُفر تصريف الأمطار في البرك يُهدد حياة المارة

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - البرك

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” هبوط عدد من الحفر الخاصة بتصريف مياه الأمطار والتي تقع على الطريق الدولي الرابط بين محافظة البرك ومركز عمق.

وقال عدد من المواطنين إن هذا الهبوط قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية أو إلحاق الأضرار والتلفيات في المركبات التي تستخدم هذا الطريق.

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وأشاروا إلى أن هذا الطريق يشهد كثافة مرورية على مدار الساعة، مما يشكل خطراً واضحاً على حياة مستخدمي الطريق.

وطالب المواطنون من الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع الحلول المناسبة والتي تضمن سلامة مستخدمي الطريق.