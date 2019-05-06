مواعيد عمل مركز حساب المواطن خلال رمضان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن مواعيد العمل في مركز الاتصال الموحد الذي يتلقى استفسارات وتساؤلات المواطنين ويردّ عليها.

وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار أحد المستفيدين: يسعدنا استقبال اتصالاتكم واستفساركم على مركز الاتصال طيلة شهر رمضان المبارك في الأوقات التالية:

من 10:00 صباحًا إلى 3:00 عصرًا

ومن 8:00 مساءً إلى 1:00 صباحًا

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ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الموقع يعمل بكفاءة داعياً من يرغب في التسجيل في البرنامج إلى زيارة البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365.

والمعروف أنه سيتم إيداع الدفعة التالية من الدعم في حساب متابعات الخليج 365 يوم التاسع من شهر مايو الجاري.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.