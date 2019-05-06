سر تفاوت مواقيت إفطار رمضان في برج خليفة

2019-05-06

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

فسّر عالم أمريكي ظاهرة تفاوت مدة الصوم لأفراد يسكنون بناية واحدة، بحيث يكون عدد الساعات التي يمتنع فيها قاطنو الأدوار العليا أكثر من نظرائهم في الأسفل.

وحسب صحيفة “جولف تايمز” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن هذه الظاهرة العلمية بانت بقوة في برج خليفة، حيث يصوم المسلمون في دبي لمدة 14 ساعة و 39 دقيقة في اليوم الأول من رمضان، لكن أولئك الذين يعيشون بين الطابقين 80 و120 سيكون عليهم دقيقتان أكثر من وقت الغروب.

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ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه كلما كان الارتفاع أعلى، كلما ارتفعت الشمس في وقت مبكر، وهو ما يعني أن بعض الطوابق بناطحات السحاب هي التي ستتأثر بتلك الظاهرة.

وأشار نيل دي جراس تايسون، الفيزيائي الأمريكي ومدير هايدن بلانيتاريوم، أيضًا إلى تغير الوقت بين أعلى وأسفل برج خليفة.

وفي تغريدة له، قال تايسون: “خلال شهر رمضان، ينتهي صيام النهار عند المسلمين مع غروب الشمس، ولكن بالنسبة لبرج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم، تغرب الشمس بعد أربع دقائق من القمة عن القاع، ولذلك فإن سكان الطابق العلوي يكون الغروب الفعلي للشمس متأخرًا بحد أقصى دقيقتين تقريبًا”.