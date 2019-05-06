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تفاصيل الوظائف الشاغرة بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات بوزارة الدفاع

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بالإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، بجميع مناطق المملكة على سلم الموظفين العام وبند العمال.

وقالت الوزارة، إنه على الراغبين بالتقدم على الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني ([email protected])، علماً بأن آخر يوم للتقديم بتاريخ 1440/09/12هـ.

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